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20.04.2022  09:45   Рита Парфенова

Обстрел Салтовки 19 апреля: начато расследование (фото)

В результате очередного обстрела Харькова российскими оккупантами погибли 4 человека

В Харькове обстреляли Салтовский жилмассив
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил.

По данным следствия, 19 апреля 2022 года около 13:20 российские военнослужащие обстреляли из реактивных систем залпового огня «Ураган» Московский район г. Харькова.
 
В Харькове обстреляли Салтовский жилмассив В Харькове обстреляли Салтовский жилмассив

В результате обстрела погибли 4 человека. Еще 14 мирных жителей ранены.
 
В Харькове обстреляли Салтовский жилмассив

Повреждены более 10 жилых домов, гаражи и супермаркет.
 
В Харькове обстреляли Салтовский жилмассив В Харькове обстреляли Салтовский жилмассив
 
Следователями СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
 
Напомним, утром 18 апреля оккупанты обстреляли один из жилых районов Харькова. По предварительной информации 1 человек погиб, 6 получили ранения.
Тэги:  агрессия россии, прокуратура, харьков
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