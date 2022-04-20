20.04.2022 09:45 Рита Парфенова
Обстрел Салтовки 19 апреля: начато расследование (фото)
В результате очередного обстрела Харькова российскими оккупантами погибли 4 человека
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил.
По данным следствия, 19 апреля 2022 года около 13:20 российские военнослужащие обстреляли из реактивных систем залпового огня «Ураган» Московский район г. Харькова.
В результате обстрела погибли 4 человека. Еще 14 мирных жителей ранены.
Повреждены более 10 жилых домов, гаражи и супермаркет.
Следователями СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, утром 18 апреля оккупанты обстреляли
один из жилых районов Харькова. По предварительной информации 1 человек погиб, 6 получили ранения.
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