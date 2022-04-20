Оккупанты вывели из-под Харькова разбитую часть войск

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов.
Как сообщает РЕДПОСТ, по информации Генштаба ВСУ из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области) из-за тяжелых потерь оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности.
Частичная блокировка Харькова и обстрелы города продолжаются.
На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дибривне. Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 19 апреля.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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