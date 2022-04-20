    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Оккупанты вывели из-под Харькова разбитую часть войск
20.04.2022  09:02   Рита Парфенова

Оккупанты вывели из-под Харькова разбитую часть войск

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов.

разбитые войска рф

Как сообщает РЕДПОСТ, по информации Генштаба ВСУ из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области) из-за тяжелых потерь оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности.

Частичная блокировка Харькова и обстрелы города продолжаются.

На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дибривне. Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 19 апреля.

Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.04 Криминал и происшествия Обстрел Салтовки 19 апреля: начато расследование (фото) 20.04 Криминал и происшествия Харьков на утро 20 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС 19.04 Власть На руинах разрушенных домов мы построим идеальный город будущего, - Игорь Терехов (видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 