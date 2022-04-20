20.04.2022 09:02 Рита Парфенова

Оккупанты вывели из-под Харькова разбитую часть войск

На Слобожанском направлении враг осуществляет перегруппировку и пополнение запасов.

Как сообщает РЕДПОСТ, по информации Генштаба ВСУ из Харьковской области в пункт постоянной дислокации (населенный пункт Солоты Белгородской области) из-за тяжелых потерь оккупанты вывели батальонную тактическую группу 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для восстановления боеспособности.



Частичная блокировка Харькова и обстрелы города продолжаются.



На Изюмском направлении противник предпринял попытку наступления в направлении Сулиговка, Дибривне. Враг пытается проводить воздушную разведку направлений наступления с применением беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 19 апреля.