20.04.2022 08:12 Рита Парфенова

Харьков на утро 20 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 19 по 20 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 34 оперативных выезда.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 20 апреля.

11 вызовов было на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Горели частные дома, хозяйственные постройки, более 30 гаражей, квартира в многоэтажке и административное здание в Киевском (6 пожарах), Московском (4) и Харьковском (1) районах. Среди крупнейших по площадям пожаров - возгорание гаражного кооператива в Московском районе, где горели 10 гаражей на площади около 300 кв.

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Также спасатели ликвидировали 5 пожаров, не связанных обстрелами, 4 раза выезжали на разборку завалов, 10 - на помощь населению и 4 - не другие вызовы.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезврежены более 36 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области на 19 апреля.