19.04.2022 16:29 Дмитрий Колоней

Погибли три человека во время обстрелов Харькова оккупантами

Захватчики снова обстреливают жилые районы Харькова, в том числе Киевский, Индустриальный районы.



ХОГА

Как сообщает РЕДПОСТ согласно информации главы Харковсой ОВА Олега Синегубова, враг использует реактивные системы залпового огня с расстояния 35-40 км. По состоянию на данный момент по Харькову, к сожалению, 16 раненых, 3 человека погибли, информация еще уточняется. Также подверглись обстрелам Дергачевский и Чугуевский районы.

"Интенсивность обстрелов в Харькове увеличилась. Поэтому мы просим жителей города максимально находиться в укрытиях и без необходимости не выходить на улицу. Не создавайте очередей, не собирайтесь большими группами людей, сейчас это очень опасно

Мы разрабатываем совместно с военными план мероприятий по празднованию пасхальных праздников, просим с пониманием отнестись к определенным ограничениям, о которых подробно сообщим впоследствии".- подчеркнул Олег Синегубов.