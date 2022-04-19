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19.04.2022  16:29   Дмитрий Колоней

Погибли три человека во время обстрелов Харькова оккупантами

Захватчики снова обстреливают жилые районы Харькова, в том числе Киевский, Индустриальный районы.


ХОГА
Как сообщает РЕДПОСТсогласно информации главы Харковсой ОВА Олега Синегубова, враг  использует реактивные системы залпового огня с расстояния 35-40 км. По состоянию на данный момент по Харькову, к сожалению, 16 раненых, 3 человека погибли, информация еще уточняется. Также подверглись обстрелам Дергачевский и Чугуевский районы.
 
"Интенсивность обстрелов в Харькове увеличилась. Поэтому мы просим жителей города максимально находиться в укрытиях и без необходимости не выходить на улицу. Не создавайте очередей, не собирайтесь большими группами людей, сейчас это очень опасно
 
Мы разрабатываем совместно с военными план мероприятий по празднованию пасхальных праздников, просим с пониманием отнестись к определенным ограничениям, о которых подробно сообщим впоследствии".- подчеркнул Олег Синегубов. 
Тэги:  агрессия россии, обстрелы, харьков, смерть
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