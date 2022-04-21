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21.04.2022  20:45   

Несмотря на военное положение, в Харькове буйным цветом зацвела магнолия (фото)

В Харькове зацвели магнолии. Розовые бутоны на экзотических деревьях распустились в самом центре города.

В Харькове цветет магнолия

Также на харьковских клумбах можно увидеть высаженные коммунальщиками цветы: тюльпаны и виолы.

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Тэги:  магнолия, цветы, высадка цветов, клумбы, харьков
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