Несмотря на военное положение, в Харькове буйным цветом зацвела магнолия (фото)

В Харькове зацвели магнолии. Розовые бутоны на экзотических деревьях распустились в самом центре города.
Также на харьковских клумбах можно увидеть высаженные коммунальщиками цветы: тюльпаны и виолы.
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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