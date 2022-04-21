21.04.2022 20:40 Дмитрий Колоней

В Харькове возможны провокации в связи с Пасхой

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, по словам Олега Синегубова, оперативная и военная обстановка в Харькове не меняется. Однако и попытки оккупантов взять город штурмом на сегодняшний день не прогнозируют.

«Я убежден, что массированной атаки на город Харьков с попыткой прорыва не будет. Это если мы учитываем те силы и средства, которыми сейчас владеет враг на севере и на северо-восточном направлении», - отметил Олег Синегубов.

Скорее всего, враг и дальше будет наращивать свои военные силы на Изюмском направлении – вся активная фаза будет проходить именно там.

«Параллельно, к сожалению, будут провокации по городу. Провокации по обстрелам мирного населения. И возможны провокации в связи с пасхальными праздниками», – высказал мнение руководитель области.