21.04.2022 20:40 Дмитрий Колоней
В Харькове возможны провокации в связи с Пасхой
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт ХОГА, по словам Олега Синегубова, оперативная и военная обстановка в Харькове не меняется. Однако и попытки оккупантов взять город штурмом на сегодняшний день не прогнозируют.
«Я убежден, что массированной атаки на город Харьков с попыткой прорыва не будет. Это если мы учитываем те силы и средства, которыми сейчас владеет враг на севере и на северо-восточном направлении», - отметил Олег Синегубов.
Скорее всего, враг и дальше будет наращивать свои военные силы на Изюмском направлении – вся активная фаза будет проходить именно там.
«Параллельно, к сожалению, будут провокации по городу. Провокации по обстрелам мирного населения. И возможны провокации в связи с пасхальными праздниками», – высказал мнение руководитель области.
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