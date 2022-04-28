Оккупанты убивают мирное население, устраивая провокации (видео)

28.04.2022 15:24 Дмитрий Колоней

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые перехватила СБУ.

Оккупант рассказывает, что они захватили украинский танк, набили его тротилом с полтонны, набили его болтами, гайками. "Кроме этого, увешали его минами, птурами… Сделали на него дистанционное управление! Сейчас на пульте его в деревню запустим, посреди деревни как уеб*м! Там будет ба-бах», – - с восторгом рассказывает захватчик.

Он надеется, что тротил уничтожит все вокруг, и совсем не смущает присутствие в селении мирного населения.

Все перехваты и собранная информация будут использованы в международных судах, чтобы наказать каждого, кто совершал зверства на нашей земле!