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28.04.2022  15:24   Дмитрий Колоней

Оккупанты убивают мирное население, устраивая провокации (видео)

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые перехватила СБУ.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, согласно перехваченным спецслужбами разговоров, захватчики боятся вступать в бой с украинскими защитниками, потому готовят провокации, от которых может пострадать гражданское население.
 
Оккупант рассказывает, что они захватили украинский танк, набили его тротилом с полтонны, набили его болтами, гайками. "Кроме этого, увешали его минами, птурами… Сделали на него дистанционное управление! Сейчас на пульте его в деревню запустим, посреди деревни как уеб*м! Там будет ба-бах», – - с восторгом рассказывает захватчик.
 
 
Он надеется, что тротил уничтожит все вокруг, и совсем не смущает присутствие в селении мирного населения.
Все перехваты и собранная информация будут использованы в международных судах, чтобы наказать каждого, кто совершал зверства на нашей земле!
 
Напомним, ранее мы писали о том, что захватчики мечтают о ранении и отъезде домой богатыми.
 
Тэги:  агрессия россии, провокации
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