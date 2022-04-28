28.04.2022 15:45 Виталий Хиневич

Харьковские коммунальщики работают фактически круглосуточно

Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» выполняет плановые ремонтные работы на ТЭЦ-3 и других объектах.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что на ТЭЦ-3 ремонтируют задвижки на коллекторах. В связи с этим, временно от горячего водоснабжения отключены 974 жилых дома. Также из-за дефектов горячая вода не подается в 18 домов, 14 из которых находятся в Новобаварском районе.

В ХТС подчеркнули, что работают практически круглосуточно, чтобы как можно скорее вернуть в дома харьковчан услугу. В частности, сегодня продолжат устранять повреждения и восстанавливать внутриквартальные и внутридомовые сети во всех районах города. Для этого персонал обеспечен топливом, материалами и техникой в полном объеме.

«Каждый день каждый работник предприятия на своем боевом посту - в борьбе за родной город», - отметили на предприятии.