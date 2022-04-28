    
Главная Новости Харькова ЖКХ Харьковские коммунальщики работают фактически круглосуточно
28.04.2022  15:45   Виталий Хиневич

Харьковские коммунальщики работают фактически круглосуточно

Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» выполняет плановые ремонтные работы на ТЭЦ-3 и других объектах.

Харьковские коммунальщики
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что на ТЭЦ-3 ремонтируют задвижки на коллекторах. В связи с этим, временно от горячего водоснабжения отключены 974 жилых дома. Также из-за дефектов горячая вода не подается в 18 домов, 14 из которых находятся в Новобаварском районе. 
 
В ХТС подчеркнули, что работают практически круглосуточно, чтобы как можно скорее вернуть в дома харьковчан услугу. В частности, сегодня продолжат устранять повреждения и восстанавливать внутриквартальные и внутридомовые сети во всех районах города. Для этого персонал обеспечен топливом, материалами и техникой в полном объеме.
 
«Каждый день каждый работник предприятия на своем боевом посту - в борьбе за родной город», - отметили на предприятии.
 
Напомним, ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» приступили к восстановлению сетей в Киевском, Московском, Новобаварском, Слободском и Основянском районах города.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.04 ЖКХ Жителей ряда населенных пунктов Харьковщины просят перекрыть газ 27.04 ЖКХ В Харькове коммунальщики благоустраивают город (фото) 27.04 ЖКХ В Харьковской области налаживают газоснабжение
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 