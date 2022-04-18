18.04.2022 18:56 Дмитрий Колоней

Захватчики мечтают о ранении и отъезде домой богатыми (видно)

Разбогатеть оккупанты надеются на выплатах по ранению.



СБУ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, перехвачен разговор оккупанта с женой. Желания солдата более чем приземлены. Он хочет, чтобы его ранило, он получил выплаты и возвратился домой.

«Осколок в ногу, два месяца промучался, у тебя достали, зашили, оклемались. Даже если в руку, ну ничего страшного… Даже если прихрамываешь, зато три миллиона…» – говорит русский воин жене.

Она не скрывает своей радости от такой перспективы разбогатеть. И «будущие миллионеры» уже знают, как потратят деньги. Судя по разговору, на это уходит буквально несколько дней.

«Покупаю себя машину, тебя покупаем! Как ты хотела, на автомате какую-нибудь. Мы сразу тебя и мне купим права, едем в бутик какой-нибудь, одеваемся там тысяч на 500, и уходим в конкретный отрыв», – фантазирует оккупант.

По официальным данным Минобороны, украинские защитники уничтожили более 20 тыс. российских захватчиков.

И у этого оккупанта тоже есть большие шансы пополнить этот список.