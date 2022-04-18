18.04.2022 19:18 Дмитрий Колоней

Газ появился еще у трех тысяч харьковских потребителей

Возобновить газоснабжение специалистам АО «Харьковгоргаз» удалось за несколько суток.



Фото из открытых источников

.Как сообщает РЕДПОСТ , без газа остаются жители районов, где продолжаются активные боевые действия, что затрудняет проведение восстановительных работ. В частности, противник уничтожил несколько объектов критической инфраструктуры.

На предприятии отметили, что прежде чем полностью восстановить газоснабжение, специалистам необходимо провести большой комплекс работ по восстановлению этих сооружений. Ситуацию осложняют непрерывные обстрелы и невозможность проехать к месту повреждения.

«Харьковгоргаз» просит потребителей, которые временно остались без газоснабжения, набраться терпения. Мы все понимаем и сделаем все возможное для скорейшего проведения ремонтно-восстановительных работ, как только ситуация в районе будет стабильной», - отметили в компании.