18.04.2022 19:18 Дмитрий Колоней
Газ появился еще у трех тысяч харьковских потребителей
Возобновить газоснабжение специалистам АО «Харьковгоргаз» удалось за несколько суток.
Фото из открытых источников
.Как сообщает РЕДПОСТ
, без газа остаются жители районов, где продолжаются активные боевые действия, что затрудняет проведение восстановительных работ. В частности, противник уничтожил несколько объектов критической инфраструктуры.
На предприятии отметили, что прежде чем полностью восстановить газоснабжение, специалистам необходимо провести большой комплекс работ по восстановлению этих сооружений. Ситуацию осложняют непрерывные обстрелы и невозможность проехать к месту повреждения.
«Харьковгоргаз» просит потребителей, которые временно остались без газоснабжения, набраться терпения. Мы все понимаем и сделаем все возможное для скорейшего проведения ремонтно-восстановительных работ, как только ситуация в районе будет стабильной», - отметили в компании.
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