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18.04.2022  19:18   Дмитрий Колоней

Газ появился еще у трех тысяч харьковских потребителей

Возобновить газоснабжение специалистам АО «Харьковгоргаз» удалось за несколько суток.


Фото из открытых источников
.Как сообщает РЕДПОСТ,  без газа остаются жители районов, где продолжаются активные боевые действия, что затрудняет проведение восстановительных работ. В частности, противник уничтожил несколько объектов критической инфраструктуры.
 
На предприятии отметили, что прежде чем полностью восстановить газоснабжение, специалистам необходимо провести большой комплекс работ по восстановлению этих сооружений. Ситуацию осложняют непрерывные обстрелы и невозможность проехать к месту повреждения.
 
«Харьковгоргаз» просит потребителей, которые временно остались без газоснабжения, набраться терпения. Мы все понимаем и сделаем все возможное для скорейшего проведения ремонтно-восстановительных работ, как только ситуация в районе будет стабильной», - отметили в компании.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  газ, ремонт труб, харьков
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