21.04.2022 19:59 Дмитрий Колоней

Обокрал на десятки тысяч: под Харьковом поймали мошенника (фото)

Полицейские Харьковщины разоблачили афериста.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Полицию 8 апреля 2022 года 36-летний мужчина разместил в Интернете объявления о продаже по низкой цене материала, которым можно чинить поврежденные от взрывов окна.

На сообщение откликнулась волонтер из Харькова. Женщина помогала местным жителям чинить окна.

У злоумышленника такого материала не было, поэтому нашел в сети Интернет реальное объявление и сделал заказ. Когда машина с материалом прибыла, женщина перечислила деньги на карту мужчины. Но владелец автомобиля с товаром средства не получил и не дал забрать груз.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники при поддержке сотрудников уголовного розыска Хмельницкой области задержали злоумышленника в городе Хмельницкий.