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21.04.2022  19:59   Дмитрий Колоней

Обокрал на десятки тысяч: под Харьковом поймали мошенника (фото)

Полицейские Харьковщины разоблачили афериста.

 
Криминал Харьковщина: Мошенник на 87 тысяч обокрал волонтера
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию 8 апреля 2022 года 36-летний мужчина разместил в Интернете объявления о продаже по низкой цене материала, которым можно чинить поврежденные от взрывов окна.
 
Криминал Харьковщина: Мошенник на 87 тысяч обокрал волонтера
 
На сообщение откликнулась волонтер из Харькова. Женщина помогала местным жителям чинить окна.
У злоумышленника такого материала не было, поэтому нашел в сети Интернет реальное объявление и сделал заказ. Когда машина с материалом прибыла, женщина перечислила деньги на карту мужчины. Но владелец автомобиля с товаром средства не получил и не дал забрать груз.
 
Криминал Харьковщина: Мошенник на 87 тысяч обокрал волонтера
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники при поддержке сотрудников уголовного розыска Хмельницкой области задержали злоумышленника в городе Хмельницкий.
 
 
 
Тэги:  мошенничество, кража, харьков, афера
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