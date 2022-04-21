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21.04.2022  19:00   Дмитрий Колоней

Харьков живет и работает, - Игорь Терехов (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов в видеоролике показав как живет и трудится Город-герой Харьков.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов разместил в интернете видеоролик.

Руководитель города показал, чем живет наш город, как его жители трудятся, высаживая цветы, укрывая от вражеских бомб свои памятники.

Как Харьков живет и работает.

Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков
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