Харьков живет и работает, - Игорь Терехов (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов в видеоролике показав как живет и трудится Город-герой Харьков.
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов разместил в интернете видеоролик.
Руководитель города показал, чем живет наш город, как его жители трудятся, высаживая цветы, укрывая от вражеских бомб свои памятники.
Как Харьков живет и работает.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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