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21.04.2022  18:19   Дмитрий Колоней

Афера на переселенцах: ежедневно мошенники обманывают около десяти человек

Киберполиция предостерегает от злоумышленников и советует как их избежать


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Горсовет, в киберполицию ежедневно поступает более десятка обращений на новый вмд мошенничества. 
 
Аферисты рассылают SMS-сообщения, в которых рассказывают о выплате материальной помощи вынужденным переселенцам. В сообщении мошенники также указывают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение пособия. По ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег, которые автоматически передаются мошенникам. Таким образом, получив доступ к конфиденциальным данным, злоумышленники присваивают деньги украинцев. 

Как не стать жертвами мошенников:

  1. Получать информацию только из официальных источников,
  2. Внимательно проверять URL-адрес сайта,
  3. Ее переходить по сомнительным ссылкам
  4. Не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах.
  5. Если финансовая информация все же была разглашена, нужно немедленно обратиться в банк и заблокировать карту. 
Сообщить о мошеннических действиях в интернете можно по электронной почте: [email protected]
 
Тэги:  мошенничество, афера, харьков, украина
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