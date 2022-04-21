21.04.2022 18:19 Дмитрий Колоней

Афера на переселенцах: ежедневно мошенники обманывают около десяти человек

Киберполиция предостерегает от злоумышленников и советует как их избежать



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Горсовет, в киберполицию ежедневно поступает более десятка обращений на новый вмд мошенничества.

Аферисты рассылают SMS-сообщения, в которых рассказывают о выплате материальной помощи вынужденным переселенцам. В сообщении мошенники также указывают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение пособия. По ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег, которые автоматически передаются мошенникам. Таким образом, получив доступ к конфиденциальным данным, злоумышленники присваивают деньги украинцев.

Как не стать жертвами мошенников:

Получать информацию только из официальных источников, Внимательно проверять URL-адрес сайта, Ее переходить по сомнительным ссылкам Не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах. Если финансовая информация все же была разглашена, нужно немедленно обратиться в банк и заблокировать карту.

Сообщить о мошеннических действиях в интернете можно по электронной почте: [email protected]