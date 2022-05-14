14.05.2022 10:40 Рита Парфенова

Женщина погибла в пожаре на Салтовке

Причина пожара в Салтовском районе Харькова не связана с вражескими обстрелами.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

13 мая в 23:10 в квартире на 9-м этаже жилой 16-этажки возник пожар. Его площадь составила около 50 кв. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 00:50.

В результате происшествия погибла владелица дома, 1962 года рождения. Вероятная причина возникновения возгорания – неосторожное обращение с огнем.



Всего за сутки с 13 по 14 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 43 оперативных выезда, из которых:

24 - на ликвидацию пожаров(12 вызванных обстрелами и 12 по другим причинам);

8 - для проведения аварийно-спасательных работ,

9 - для оказания помощи населению,

2 - другие выезды.



Напомним, спасатели рассказали о пожарах, вызванных обстрелами оккупантов.