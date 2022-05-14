Женщина погибла в пожаре на Салтовке

Причина пожара в Салтовском районе Харькова не связана с вражескими обстрелами.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.
13 мая в 23:10 в квартире на 9-м этаже жилой 16-этажки возник пожар. Его площадь составила около 50 кв. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 00:50.
В результате происшествия погибла владелица дома, 1962 года рождения. Вероятная причина возникновения возгорания – неосторожное обращение с огнем.
Всего за сутки с 13 по 14 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 43 оперативных выезда, из которых:
24 - на ликвидацию пожаров(12 вызванных обстрелами и 12 по другим причинам);
8 - для проведения аварийно-спасательных работ,
9 - для оказания помощи населению,
2 - другие выезды.
Напомним, спасатели рассказали о пожарах, вызванных обстрелами оккупантов.
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