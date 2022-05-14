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14.05.2022  10:40   Рита Парфенова

Женщина погибла в пожаре на Салтовке

Причина пожара в Салтовском районе Харькова не связана с вражескими обстрелами.

пожар в 16-этажке

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

13 мая в 23:10 в квартире на 9-м этаже жилой 16-этажки возник пожар. Его площадь составила около 50 кв. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 00:50.

В результате происшествия погибла владелица дома, 1962 года рождения. Вероятная причина возникновения возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Всего за сутки с 13 по 14 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 43 оперативных выезда, из которых:
24 - на ликвидацию пожаров(12 вызванных обстрелами и 12 по другим причинам);
8 - для проведения аварийно-спасательных работ,
9 - для оказания помощи населению,
2 - другие выезды.

Напомним,  спасатели рассказали о пожарах, вызванных обстрелами оккупантов.

Тэги:  пожар, гсчс, харьков
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