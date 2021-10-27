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27.10.2021  21:16   Василий Голосный

В Харькове люди смогут пощупать картины Репина (фото)

В Харьковском художественном музее провели тестирование тактильных копий произведений Репина, Дюрера, Нарбута.

В Харькове можно пощупать картины Репина

В Харьковском художественном музее воплощают в жизнь проект создания инклюзивных продуктов: тактильных копий живописных и графических произведений известных авторов.
 
В рамках проекта специалисты музея выбрали несколько знаковых произведений («Запорожцы пишут письмо турецкому султану» Ильи Репина, «Надевают венок» Константина Трутовского, «Завтрак» Ханса ван Санта, «Прогулка» Альбрехта Дюрера, а также графику Георгия Нарбута), которые затем были реализованы в объеме известными харьковскими художницами.
 
27 октября в рамках презентации проекта было проведено тестирование уже готовых инклюзивных продуктов, а также можно было ознакомиться с этапами создания работ в тактильном формате. 
 
Разработка тактильных копий картин проходила в сотрудничестве с консультантами и педагогами ХСШ имени Короленко. 
Выпускницы школы в мастерской скульптора Татьяны Альбицкой-Костомаровой сами тестировали рабочие варианты рельефных изображений полотен из коллекции музея.
 
Изучение произведений искусства на ощупь – один из распространенных методов познания реальности, которому людей с нарушением зрения обучают с детства. Возможность ознакомиться с шедеврами искусства, содержащимися в музее, тактильным способом является инновацией, еще не внедренной в академических учреждениях культуры Харькова.

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Тэги:  художественный музей, харьков, репин, дюрер, нарбут, инклюзия
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