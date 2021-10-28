Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 28 октября

Весь день в Харькове будет облачным. Утром туман, видимость 200-500 метров. Днем местами небольшой дождь.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +2°...+5°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +8°...+11°C (ощущается как +11°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 25%. Температура воздуха +10°...+9°C (ощущается как +5°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Метеорологи прогнозируют низкую солнечную активность. Магнитных бурь не ожидается в этот день.
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