Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Идеальное время для общения, встреч с друзьями и визитов к родственникам.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Сегодня вы настроен благодушно к окружающим. Сдерживайтесь от чтения нотация, близкие люди вряд ли будут в восторге от того, что вы учите их как жить.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Проведите время с самыми близкими и любимыми людьми, с родителями и с детьми. А заодно – завести разговор о чем-то, о чем в другое время не решались поговорить.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Вам есть что сказать, тем более сегодня вы сумеете облечь свои слова в убедительную форму. Звезды советуют организовать вечеринку, на которой сможете высказать все, что накипело на душе.
Рак (22 июня – 23 июля)
Практически ничто не сможет вас отвлечь или тем более сбить с толку на пути к цели. Больше уверенности в том, что делаете, и никто не справится с любой задачей лучше вас.
Лев (24 июля – 23 августа)
Будьте готовы к неожиданным поворотам. Впрочем, и от заранее спланированных задач и целей отказываться не надо. Просто день откроет перед вами новые возможности.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Можете столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих, особенно коллег по работе. К счастью, звезды наделят вас способностью сгладить острые углы и погасить конфликт еще в зародыше.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Даже в кругу малознакомых людей вы будете чувствовать себя как рыба в воде. Звезды советуют им не зацикливаться на своем привычном круге общения и разнообразить его новыми знакомствами.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Время принятия решений прошло, пора действовать. Правда, чем серьезнее желаемая цель, тем дольше продлится ее осада.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Звезды советуют провести день в кругу людей, младших по возрасту, ниже по статусу или уровню профессионализма. Именно от вас они смогут получить действительно ценные советы.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Скорее всего, вы будете гореть желанием вопротить в жизнь амбициозные замыслы. Слова «хочу» и «могу» для сеголня для вас синонимы, и горе тем людям, которые этого не поймут.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Представится возможность обдумать какое-то решение, от которого в дальнейшем будет многое зависеть. Тщательно взвесьте все «за» и «против» – в результате принятое решение будет застраховано от ошибок.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Попытки окружающих помочь вам советом могут быть приняты в штыки. Неудивительно, что при таком категоричном настрое день способен принести немало огорчений, хотя на самом деле никаких особенных причин для них нет.
Кто сегодня рискует – в итоге пьет шампанское. Правда, придется поработать, засучив рукава, но результат того стоит.
Утром слабый туман. Пятница начнется пасмурной погодой, затем небо прояснится. Без существенных осадков.
Украина отмечает День военного финансиста, Всемироные дни относятся к медицине – борьбы с инсультом и псориазом.
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