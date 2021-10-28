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28.10.2021  07:00   

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Идеальное время для общения, встреч с друзьями и визитов к родственникам.

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)
Сегодня вы настроен благодушно к окружающим. Сдерживайтесь от чтения нотация, близкие люди вряд ли будут в восторге от того, что вы учите их как жить.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Проведите время с самыми близкими и любимыми людьми, с родителями и с детьми. А заодно – завести разговор о чем-то, о чем в другое время не решались поговорить.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Вам есть что сказать, тем более сегодня вы сумеете облечь свои слова в убедительную форму. Звезды советуют организовать вечеринку, на которой сможете высказать все, что накипело на душе.

Рак (22 июня – 23 июля)
Практически ничто не сможет вас отвлечь или тем более сбить с толку на пути к цели. Больше уверенности в том, что делаете, и никто не справится с любой задачей лучше вас.

Лев (24 июля – 23 августа)
Будьте готовы к неожиданным поворотам. Впрочем, и от заранее спланированных задач и целей отказываться не надо. Просто день откроет перед вами новые возможности.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Можете столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих, особенно коллег по работе. К счастью, звезды наделят вас способностью сгладить острые углы и погасить конфликт еще в зародыше.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Даже в кругу малознакомых людей вы будете чувствовать себя как рыба в воде. Звезды советуют им не зацикливаться на своем привычном круге общения и разнообразить его новыми знакомствами.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Время принятия решений прошло, пора действовать. Правда, чем серьезнее желаемая цель, тем дольше продлится ее осада.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Звезды советуют провести день в кругу людей, младших по возрасту, ниже по статусу или уровню профессионализма. Именно от вас они смогут получить действительно ценные советы.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Скорее всего, вы будете гореть желанием вопротить в жизнь амбициозные замыслы. Слова «хочу» и «могу» для сеголня для вас синонимы, и горе тем людям, которые этого не поймут.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Представится возможность обдумать какое-то решение, от которого в дальнейшем будет многое зависеть. Тщательно взвесьте все «за» и «против» – в результате принятое решение будет застраховано от ошибок.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Попытки окружающих помочь вам советом могут быть приняты в штыки. Неудивительно, что при таком категоричном настрое день способен принести немало огорчений, хотя на самом деле никаких особенных причин для них нет.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз, харьков, гороскоп
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