28.10.2021 07:00

Гороскоп на 28 октября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Идеальное время для общения, встреч с друзьями и визитов к родственникам.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Сегодня вы настроен благодушно к окружающим. Сдерживайтесь от чтения нотация, близкие люди вряд ли будут в восторге от того, что вы учите их как жить.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Проведите время с самыми близкими и любимыми людьми, с родителями и с детьми. А заодно – завести разговор о чем-то, о чем в другое время не решались поговорить.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Вам есть что сказать, тем более сегодня вы сумеете облечь свои слова в убедительную форму. Звезды советуют организовать вечеринку, на которой сможете высказать все, что накипело на душе.



Рак (22 июня – 23 июля)

Практически ничто не сможет вас отвлечь или тем более сбить с толку на пути к цели. Больше уверенности в том, что делаете, и никто не справится с любой задачей лучше вас.



Лев (24 июля – 23 августа)

Будьте готовы к неожиданным поворотам. Впрочем, и от заранее спланированных задач и целей отказываться не надо. Просто день откроет перед вами новые возможности.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Можете столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих, особенно коллег по работе. К счастью, звезды наделят вас способностью сгладить острые углы и погасить конфликт еще в зародыше.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Даже в кругу малознакомых людей вы будете чувствовать себя как рыба в воде. Звезды советуют им не зацикливаться на своем привычном круге общения и разнообразить его новыми знакомствами.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Время принятия решений прошло, пора действовать. Правда, чем серьезнее желаемая цель, тем дольше продлится ее осада.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют провести день в кругу людей, младших по возрасту, ниже по статусу или уровню профессионализма. Именно от вас они смогут получить действительно ценные советы.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Скорее всего, вы будете гореть желанием вопротить в жизнь амбициозные замыслы. Слова «хочу» и «могу» для сеголня для вас синонимы, и горе тем людям, которые этого не поймут.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Представится возможность обдумать какое-то решение, от которого в дальнейшем будет многое зависеть. Тщательно взвесьте все «за» и «против» – в результате принятое решение будет застраховано от ошибок.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Попытки окружающих помочь вам советом могут быть приняты в штыки. Неудивительно, что при таком категоричном настрое день способен принести немало огорчений, хотя на самом деле никаких особенных причин для них нет.