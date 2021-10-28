Праздник 28 октября: традиции, приметы и запреты дня

28 октября 1944 года с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.
День освобождения Украины от нацистских захватчиков отмечается с 2009 года. Он учрежден «с целью всенародного отмечания освобождения Украины от нацистских захватчиков, чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во время Второй мировой войны».
Во время второй мировой войны на территории Украины проходили битвы, многие из которых имели особо важное значение и непосредственным образом влияли на ход войны.
Первые населенные пункты Украины в районе восточного Донбасса советские войска освободили в декабре 1942 года. Основные бои за освобождение республики продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В это время на украинской земле было сосредоточено до половины всех советских сил.
23 августа 1943 года был освобожден Харьков, в сентябре-октябре этого же года шла битва за Днепр, кульминацией которой стало изгнание фашистов из Киева. Завершила этот этап войны Карпатская операция, начавшаяся 9 сентября 1944 года. 27 октября 1944-го советские войска освободили Ужгород, а 28-го вышли на современную западную границу Украины. Всего в 1943–1944 годах Вооруженные силы СССР провели на территории УССР 15 наступательных операций.
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28 октября 2002 года был учрежден Международный день анимации, согласно инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии.
Именно 28 октября 1892 года художник и изобретатель Эмиль Рейно в Париже позвал людей на новейшее, до того времени неизвестное зрелище, а именно, «оптический театр» – прасиноскоп. Этот аппарат показывал зрителям картинки, которые быстро сменяли друг друга, поэтому казалось, будто изображение движется.Так началась эпоха анимационного кино.
В 1469 году родился Эразм Роттердамский, голландский европейский гуманист, философ и писатель («Похвала глупости»).
1636 – основан Гарвардский университет, один из ведущих вузов США.
1831 – Майкл Фарадей, открывший принцип электромагнитной индукции, продемонстрировал первую динамо-машину.
1886 – в Нью-Йорке состоялось официальное открытие статуи Свободы (полное название – Свобода, озаряющая мир). Одна из самых знаменитых скульптур в США и в мире, часто называемая «символом Нью-Йорка и США», «символом свободы и демократии», «Леди Свобода».
1893 – в Санкт-Петербурге состоялась премьера Шестой (Патетической) симфонии Петра Чайковского.
1919 – конгресс США, несмотря на вето президента Вудро Вильсона, принял «сухой закон», запрещающий производство, перевозку и продажу алкогольных напитков.
1955 – родился Билл Гейтс, американский предприниматель, глава корпорации «Microsoft», в течение ряда лет – самый богатый человек планеты по версии журнала «Forbes».
1967 – родилась Джулия Робертс, голливудская киноактриса, обладательница премии «Оскар».
1974 – родился Хоакин Феникс, американский актер («Гладиатор», «Знаки», «8 мм», «Переступить черту», «Перо маркиза де Сада»).
1989 – Верховная Рада Украины приняла закон о государственном статусе украинского языка (Закон «О языке в Украинской ССР»). Украинский язык провозглашен государственным на территории Украины.
1993 – Сенат Австралии признал Голодомор в Украине актом геноцида.
2007 – представлен список «100 гениев современности, живущих сегодня» британской газеты The Daily Telegraph. В него вошел украинский художник Иван Марчук.
В этот день почитается память преподобного Евфимия Нового, Солунского. В народе считали, что в этот день природа погружается в зимнюю спячку.
В народе говорили, что 28 октября вместе с зимой также активизируется и нечистая сила. Запрещалось злословить, выяснять отношения и сплетничать. Считалось, что дурное слово мождет материализоваться.
Нельзя было ремонтировать вещи. Считалось, что они совсем скоро опять выйдут из лада, а те, кто взялся их чинить, могут травмироваться.
Также не рекомендовалось совершать дорогие покупки.
Афанасий, Валерий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Никита, Семен.
Кто сегодня рискует – в итоге пьет шампанское. Правда, придется поработать, засучив рукава, но результат того стоит.
Утром слабый туман. Пятница начнется пасмурной погодой, затем небо прояснится. Без существенных осадков.
Украина отмечает День военного финансиста, Всемироные дни относятся к медицине – борьбы с инсультом и псориазом.
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