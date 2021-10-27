Охота на Белого Барса: Харьковские хоккеисты одержали победу (видео)
В поединке чемпионата Украинской хоккейной лиги "Рулав Одд" дома переиграл "Белый Барс".
Как сообщает РЕДПОСТ, счёт открыли гости - в концовке первой двадцатиминутки отметился Владислав Брага, но отыгравшиеся первостоличники уже к середине второго периода повели в счете.
Не упустив на первых минутах третьего периода шансы поразить ворота, хоккеисты "Рулав Одда" отличились ещё дважды. На 43-й минуте Алексей Басков реализовал численное преимущество хозяев, а спустя четыре минуты забил Николай Киселёв.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове была представлена визуализация "Ледовой арены", котрая будет построена в парке Машиностроителей Планируется, что в центре будет 15 локаций, посвященных всем видам уличных культур, а также базы для тренировок, теоретических занятий и коворкинга. Урбан-центр будет работать круглый год.