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27.10.2021  20:29   

Охота на Белого Барса: Харьковские хоккеисты одержали победу (видео)

В поединке чемпионата Украинской хоккейной лиги "Рулав Одд" дома переиграл "Белый Барс".

Хоккеисты "Рулав Одд" переиграли "Белый Барс" со счетом 4:2. Спорт Харьков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, счёт открыли гости - в концовке первой двадцатиминутки отметился Владислав Брага, но отыгравшиеся первостоличники уже к середине второго периода повели в счете.
 
Не упустив на первых минутах третьего периода шансы поразить ворота, хоккеисты "Рулав Одда" отличились ещё дважды. На 43-й минуте Алексей Басков реализовал численное преимущество хозяев, а спустя четыре минуты забил Николай Киселёв.
 
Итоговый счёт в матче установил Денис Бородай.
 
Шайбы: 0:1 - Брага (14:12), 1:1 - Жигалов (31:02), 2:1 - Бондаренко (33:02), 3:1 - Басков (42:28), 4:1 - Киселёв (46:39), 4:2 - Бородай (55:41).
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове была представлена визуализация "Ледовой арены", котрая будет построена в парке Машиностроителей Планируется, что в центре будет 15 локаций, посвященных всем видам уличных культур, а также базы для тренировок, теоретических занятий и коворкинга. Урбан-центр будет работать круглый год. 
 

 

Тэги:  хоккей, рулав одд, харьков, победа, белый барс
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