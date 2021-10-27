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27.10.2021  19:31   Дмитрий Колоней

Авария на железной дороге задержала харьковский поезд

Об изменении маршрута и срыве графика движения харьковского и еще двух десятков поездов сообщает Укрзализныця.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Укрзализныцю, авария грузовых вагонов на Житомирщине задержала примерно на 4 часа, ряд пассажирских поездов. К тому же они теперь следуют измененным маршрутом.
 
Среди поездов, на график и маршрут движения которых повлияло чрезвычайное происшествие, и пассажирский поезд №22/21 Трускавец — Харьков.
 
что касается других поездов, то поезда дальнего сообщения, в направлении Казатина и обратно, будут курсировать через Фастов — Житомир — Бердичев.
 
Поезда "Интерсити+" №716 Перемышль - Киев и №29/30 Киев - Ужгород - через Коростень и Шепетовку.
 
 
Представлеям общий список поездов, у которых возможен срыв графика движения: 
  • №134/133 Рахов — Николаев;
  • №772/771 Хмельницкий — Киев;
  • №88/87 Ковель — Новоалексеевка;
  • №138/137 Хмельницкий — Лисичанск;
  • №769/770 Киев — Каменец-Подольский;
  • №357/758 Киев — Рахов;
  • №867/868 Киев — Гречаны;
  • №13/113-14/114 Киев — Солотвино, Чоп;
  • №145/146 Киев — Измаил;
  • №29/30 Киев — Ужгород
  • №81/82 Киев — Ужгород
  • №49/50 Киев — Трускавец
  • №105/106 Киев — Одесса
  • №41/42 Трускавец — Днепр
  • №42/41 Днепр — Трускавец
  • №130/150-129/149 Кременчуг, Полтава — Ивано-Франковск, Ворохта;
  • №22/21 Трускавец — Харьков;
  • №3/4 Ужгород — Запорожье;
  • №110/109 Львов — Херсон;
  • №139/140 Киев — Каменец-Подольский.
Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом поезд сбил девушку. Появились в иснтенете и жуткие кадры самого момента трагедии.
 
Тэги:  авария, поезд, харьков, украина, расписание, маршрут, трускавец
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