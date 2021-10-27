27.10.2021 19:31 Дмитрий Колоней

Авария на железной дороге задержала харьковский поезд

Об изменении маршрута и срыве графика движения харьковского и еще двух десятков поездов сообщает Укрзализныця.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Укрзализныцю, авария грузовых вагонов на Житомирщине задержала примерно на 4 часа, ряд пассажирских поездов. К тому же они теперь следуют измененным маршрутом.

Среди поездов, на график и маршрут движения которых повлияло чрезвычайное происшествие, и пассажирский поезд №22/21 Трускавец — Харьков.

что касается других поездов, то поезда дальнего сообщения, в направлении Казатина и обратно, будут курсировать через Фастов — Житомир — Бердичев.

Поезда "Интерсити+" №716 Перемышль - Киев и №29/30 Киев - Ужгород - через Коростень и Шепетовку.

Представлеям общий список поездов, у которых возможен срыв графика движения:

№134/133 Рахов — Николаев;

№772/771 Хмельницкий — Киев;

№88/87 Ковель — Новоалексеевка;

№138/137 Хмельницкий — Лисичанск;

№769/770 Киев — Каменец-Подольский;

№357/758 Киев — Рахов;

№867/868 Киев — Гречаны;

№13/113-14/114 Киев — Солотвино, Чоп;

№145/146 Киев — Измаил;

№29/30 Киев — Ужгород

№81/82 Киев — Ужгород

№49/50 Киев — Трускавец

№105/106 Киев — Одесса

№41/42 Трускавец — Днепр

№42/41 Днепр — Трускавец

№130/150-129/149 Кременчуг, Полтава — Ивано-Франковск, Ворохта;

№22/21 Трускавец — Харьков;

№3/4 Ужгород — Запорожье;

№110/109 Львов — Херсон;

№139/140 Киев — Каменец-Подольский.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом поезд сбил девушку . Появились в иснтенете и жуткие кадры самого момента трагедии.