27.10.2021 19:31 Дмитрий Колоней
Авария на железной дороге задержала харьковский поезд
Об изменении маршрута и срыве графика движения харьковского и еще двух десятков поездов сообщает Укрзализныця.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на Укрзализныцю, авария грузовых вагонов на Житомирщине задержала примерно на 4 часа, ряд пассажирских поездов. К тому же они теперь следуют измененным маршрутом.
Среди поездов, на график и маршрут движения которых повлияло чрезвычайное происшествие, и пассажирский поезд №22/21 Трускавец — Харьков.
что касается других поездов, то поезда дальнего сообщения, в направлении Казатина и обратно, будут курсировать через Фастов — Житомир — Бердичев.
Поезда "Интерсити+" №716 Перемышль - Киев и №29/30 Киев - Ужгород - через Коростень и Шепетовку.
Представлеям общий список поездов, у которых возможен срыв графика движения:
-
№134/133 Рахов — Николаев;
-
№772/771 Хмельницкий — Киев;
-
№88/87 Ковель — Новоалексеевка;
-
№138/137 Хмельницкий — Лисичанск;
-
№769/770 Киев — Каменец-Подольский;
-
№357/758 Киев — Рахов;
-
№867/868 Киев — Гречаны;
-
№13/113-14/114 Киев — Солотвино, Чоп;
-
№145/146 Киев — Измаил;
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№29/30 Киев — Ужгород
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№81/82 Киев — Ужгород
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№49/50 Киев — Трускавец
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№105/106 Киев — Одесса
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№41/42 Трускавец — Днепр
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№42/41 Днепр — Трускавец
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№130/150-129/149 Кременчуг, Полтава — Ивано-Франковск, Ворохта;
-
№22/21 Трускавец — Харьков;
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№3/4 Ужгород — Запорожье;
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№110/109 Львов — Херсон;
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№139/140 Киев — Каменец-Подольский.
Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом поезд сбил девушку
. Появились в иснтенете и жуткие кадры самого момента трагедии.
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