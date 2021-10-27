27.10.2021 18:59 Евгений Клочко

Заряжайте смартфоны: В Харькове отключат электричество в четырех районах 28 октября: адреса

В Харькове в четверг, 28 октября 2021 года, планируется отключение в четырех районах города.



Заряжайте смартфоны: В Харькове отключат электричество в четырех районах 28 октября: адреса



Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В четверг, 28 октября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Северный район

пр. Науки, 43А; 77.

Салтовский район

ул. Светлая , 23А; 25; 27; 27А; 27Б; 29; 29А;

, 23А; 25; 27; 27А; 27Б; 29; 29А; ул. Героев Труда , 29А;

, 29А; ул. Светлая, 23; 23Б; 27А; 29; 29А; 29Б. Холодногорский район ул. Полтавский Шлях , 181; 181Б;

, 181; 181Б; ул. Кашубы , 2; 4; 5; 6;

, 2; 4; 5; 6; ул. Полтавский Шлях , 121; 167; 169; 186; 190; 190/2; 190/4; 190/5; 190/6; 190/9; 192; 207А;

, 121; 167; 169; 186; 190; 190/2; 190/4; 190/5; 190/6; 190/9; 192; 207А; ул. Полтавский Шлях , б.190, кв.220;

, б.190, кв.220; ул. Радиотехническая , 3;

, 3; ул. Суздальские Ряды , 12/5;

, 12/5; ул. Черноземная , 44;

, 44; шос. Григоровское, 28. Центральный район

ул. Михаила Гуревича , 84;

, 84; ул. Решетькинская , 27; 6; 8; 8А; 8Б; 8В;

, 27; 6; 8; 8А; 8Б; 8В; ул. Сан. Дубовая Роща , 1; 3;

, 1; 3; ул. Старая Отрадненская , 7;

, 7; шос. Белгородское, 10; 10Б; 11; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 34; 34Б; 36.

Напомним, 27 октября 2021 года в Харькове отключали электричество в части домов трех районов города.