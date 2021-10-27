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27.10.2021  18:59   Евгений Клочко

Заряжайте смартфоны: В Харькове отключат электричество в четырех районах 28 октября: адреса

В Харькове в четверг, 28 октября 2021 года, планируется отключение в четырех районах города.


Заряжайте смартфоны: В Харькове отключат электричество в четырех районах 28 октября: адреса

Отключение электричества в Харькове 28 октября 2021 года

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго. 

В четверг, 28 октября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:  

Северный район

  • пр. Науки, 43А; 77.

Салтовский район

  • ул. Светлая, 23А; 25; 27; 27А; 27Б; 29; 29А;
  • ул. Героев Труда, 29А; 
  • ул. Светлая, 23; 23Б; 27А; 29; 29А; 29Б.

Холодногорский район

  • ул. Полтавский Шлях, 181; 181Б;
  • ул. Кашубы, 2; 4; 5; 6; 
  • ул. Полтавский Шлях, 121; 167; 169; 186; 190; 190/2; 190/4; 190/5; 190/6; 190/9; 192; 207А; 
  • ул. Полтавский Шлях, б.190, кв.220; 
  • ул. Радиотехническая, 3; 
  • ул. Суздальские Ряды, 12/5; 
  • ул. Черноземная, 44; 
  • шос. Григоровское, 28.

Центральный район

  • ул. Михаила Гуревича, 84; 
  • ул. Решетькинская, 27; 6; 8; 8А; 8Б; 8В; 
  • ул. Сан. Дубовая Роща, 1; 3; 
  • ул. Старая Отрадненская, 7; 
  • шос. Белгородское, 10; 10Б; 11; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 34; 34Б; 36.
Напомним, 27 октября 2021 года в Харькове отключали электричество в части домов трех районов города.
  
Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  элетричество, харьков
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