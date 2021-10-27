Заряжайте смартфоны: В Харькове отключат электричество в четырех районах 28 октября: адреса

В Харькове в четверг, 28 октября 2021 года, планируется отключение в четырех районах города.
Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.
В четверг, 28 октября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:
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