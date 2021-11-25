25.11.2021 11:43 Евгений Клочко

На Харьковщине пассажирский автобус "Москва-Кременчуг" попал в ДТП: есть пострадавшие

Полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса в Харьковской области, в котором пострадали пассажиры.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции, настоящее время установлено, что погибших нет. Травмировались водитель и три пассажира автобуса.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

По информации правоохранителей, на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» в нескольких километрах от города Валки произошло автопроисшествие. В результате аварии пассажирский автобус съехал в кювет.

Установлено, что транспортное средство сообщения "Москва-Кременчуг" ехал в направлении Киева. В автобусе находились 13 пассажиров.

По информации спасателей, в результате ДТП водителя, мужчину 1963 г.р., зажало конструкциями автобуса. Спасатели 59-й пожарно-спасательной части ГСЧС г. Валки на специальном аварийно-спасательном автомобиле прибыли на место аварии и с помощью специнструмента деблокировали пострадавшего водителя. Его транспортировали в Валковскую городскую больницу. Еще троим пассажирам автобуса была оказана помощь на месте.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.