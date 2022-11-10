10.11.2022 18:05 Віталій Хінєвіч
Патрульні продовжують доставляти гуманітарну допомогу в Харківській області
Гуманітарну допомогу людям на деокупованих територіях Харківської області доставляють патрульні.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що людям на звільнених від окупантів територіях не вистачає елементарного: їжі, ліків, одягу чи побутових речей.
«Саме тому харківські патрульні розвозять гуманітарну допомогу усім, хто цього потребує. Окрім цього, поліцейські постійно цікавляться нагальними потребами жителів громад, аби в подальшому надати необхідну допомогу.
Радо патрульних зустрічають діти, які з великим захопленням цікавляться роботою охоронців порядку. Поліцейські залюбки пригощають їх солодощами, знайомлять з патрульними автівками та дарують елементи однострою.
Дякуємо усім, хто причетний до збору та доставлення гуманітарної допомоги. Ми вкотре демонструємо усім, що ми сильні та непохитні, адже ми єдині»,-розповіли правоохоронці.
Нагадаємо, патрульні в Харкові дарували
світловідбивні браслети.
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