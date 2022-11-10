10.11.2022 18:05 Віталій Хінєвіч

Патрульні продовжують доставляти гуманітарну допомогу в Харківській області

Гуманітарну допомогу людям на деокупованих територіях Харківської області доставляють патрульні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що людям на звільнених від окупантів територіях не вистачає елементарного: їжі, ліків, одягу чи побутових речей.

«Саме тому харківські патрульні розвозять гуманітарну допомогу усім, хто цього потребує. Окрім цього, поліцейські постійно цікавляться нагальними потребами жителів громад, аби в подальшому надати необхідну допомогу.

Радо патрульних зустрічають діти, які з великим захопленням цікавляться роботою охоронців порядку. Поліцейські залюбки пригощають їх солодощами, знайомлять з патрульними автівками та дарують елементи однострою.

Дякуємо усім, хто причетний до збору та доставлення гуманітарної допомоги. Ми вкотре демонструємо усім, що ми сильні та непохитні, адже ми єдині»,-розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, патрульні в Харкові дарували світловідбивні браслети.