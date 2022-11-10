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10.11.2022  18:35   Віталій Хінєвіч

У Харківській області дорожники розчистили 450 кілометрів доріг

Фахівці усувають наслідки бойових дій.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
 
Повідомляється, що дорожники повертають життя на деокуповані території-відновлюють дорожнє покриття після наслідків бойових дій, а також демонтують зруйновані конструкції штучних споруд.
 
Таким чином, наразі ведуться роботи на 18 зруйнованих мостів із 24. Також в Харківській області, вже функціонує 9 тимчасових переправ, ще 8 - в роботі. 
 
Сьогодні до робіт було залучено 173 одиниці спецтехніки та 324 працівника, роботи велись на державних дорогах.
 
Нагадаємо, чеські трамваї вийшли на харківські маршрути.
 
Источник:   Служба автомобільних доріг у Харківській області
 Тэги:  харьков
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