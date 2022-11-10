10.11.2022 18:35 Віталій Хінєвіч
У Харківській області дорожники розчистили 450 кілометрів доріг
Фахівці усувають наслідки бойових дій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
Повідомляється, що дорожники повертають життя на деокуповані території-відновлюють дорожнє покриття після наслідків бойових дій, а також демонтують зруйновані конструкції штучних споруд.
Таким чином, наразі ведуться роботи на 18 зруйнованих мостів із 24. Також в Харківській області, вже функціонує 9 тимчасових переправ, ще 8 - в роботі.
Сьогодні до робіт було залучено 173 одиниці спецтехніки та 324 працівника, роботи велись на державних дорогах.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0