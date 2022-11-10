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10.11.2022  19:00   Віталій Хінєвіч

Харків’ян запрошують відвідати культурні заходи

У ТРЦ Nikolsky пройдуть заходи для дорослих та дітей.

Культура
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ТРЦ Nikolsky.
 
Повідомляється, що харків’ян запрошують провести весело та цікаво вихідні дні. Культурні заходи пройдуть безкоштовно на підземному паркінгу ТРЦ Nikolsky. 
 
Таким чином у суботу, 12 жовтня о 15.00 пройде вокально-симфонічний концерт присвячений місту-герою Харкову за участю солістів і інструменталістів театру «Схід Опера». У програмі твори українських та європейських композиторів та українські народні пісні.
 
У неділю, 13 жовтня о 13:00 пройде дитяча програма «Супергеройська вечірка» від благодійної організації «Дитинство Україна», які цього разу підготували:
 
  • в два рази більше різнокольорових птахів світу;
  • аквагрим;
  • величезну зону малювання;
  • супергеройські випробування;
  • таємний сюрприз.

Нагадаємо, станція "Академік Вернадський" проведе пряме включення.

Источник:   ТРЦ Nikolsky
 Тэги:  харьков, концерт
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