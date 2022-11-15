Два десятки аварійних бригад комунальників ремонтуют водороги Харкова

15 листопада у Харькові 21 бригада КП Харківводоканал відновлюють водопостачання у всіх районах міста
На підприємстві розказали, що 15 листопада розпочали усунення 13 пошкоджень на трубопроводах холодної води. Найбільший обсяг ремонтних робіт заплановано у Новобаварському, Київському та Індустріальному районах.
Напередодні бригадами АВР було оперативно ліквідовано 8 пошкоджень на ділянках трубопроводів та упорядковано 12 оглядових колодязів. Лише у Новобаварському районі ліквідували 5 позаштатних ситуацій на водоводах та 3 – у Основ'янському.
Як повідомив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Київського району Віталій Чупандін, зокрема, учора ремонтники усунули аварійну ситуацію на водоводі діаметром 400 мм на вулиці Матюшенка.
«Роботи тривали до пізнього вечора і о 22:00 водопостачання споживачам було повністю відновлено. Сьогодні районні бригади закінчують реконструкцію даної ділянки трубопроводу з подальшим благоустрієм місця розриття. Також ведуться ремонтні роботи на аварійному участку зовнішніх мереж по вулиці Валентинівській. Водопровідне господарство житлового масиву Салтівка перебуває на особливому контролі», - зазначив Віталій Чупандін.
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