15.11.2022 14:35 Рита Парфенова

Два десятки аварійних бригад комунальників ремонтуют водороги Харкова

15 листопада у Харькові 21 бригада КП Харківводоканал відновлюють водопостачання у всіх районах міста

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

На підприємстві розказали, що 15 листопада розпочали усунення 13 пошкоджень на трубопроводах холодної води. Найбільший обсяг ремонтних робіт заплановано у Новобаварському, Київському та Індустріальному районах.



Напередодні бригадами АВР було оперативно ліквідовано 8 пошкоджень на ділянках трубопроводів та упорядковано 12 оглядових колодязів. Лише у Новобаварському районі ліквідували 5 позаштатних ситуацій на водоводах та 3 – у Основ'янському.



Як повідомив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Київського району Віталій Чупандін, зокрема, учора ремонтники усунули аварійну ситуацію на водоводі діаметром 400 мм на вулиці Матюшенка.



«Роботи тривали до пізнього вечора і о 22:00 водопостачання споживачам було повністю відновлено. Сьогодні районні бригади закінчують реконструкцію даної ділянки трубопроводу з подальшим благоустрієм місця розриття. Також ведуться ремонтні роботи на аварійному участку зовнішніх мереж по вулиці Валентинівській. Водопровідне господарство житлового масиву Салтівка перебуває на особливому контролі», - зазначив Віталій Чупандін.