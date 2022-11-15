    
Главная Новини Харкова Суспільство Чи встановлять головну ялинку Харкова, розповіли у міськраді
15.11.2022  15:14   Рита Парфенова

Чи встановлять головну ялинку Харкова, розповіли у міськраді

У Харківській міській раді розповіли, чи цього року встановлюватимуть ялинку на площі Свободи.

Новогодняя елка на слощади Свобод в Харькове

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Харківської міськради, традиційну новорічну ялинку на майдані Свободи, яка щороку прикрашає центр міста, цього року не будуть встановлювати.

Жодних святкових заходів на площі Свободи також не передбачається.

Тэги:  елка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.01 Культура та туризм В Харькове начали демонтаж главной елки города 21.01 Культура та туризм На площади Свободы начали разбирать Новогодний городок   18.01 Lifestyle Почему елку нужно убрать до Крещения: народные приметы
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 