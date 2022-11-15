15.11.2022 15:14 Рита Парфенова

Чи встановлять головну ялинку Харкова, розповіли у міськраді

У Харківській міській раді розповіли, чи цього року встановлюватимуть ялинку на площі Свободи.

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Харківської міськради, традиційну новорічну ялинку на майдані Свободи, яка щороку прикрашає центр міста, цього року не будуть встановлювати.

Жодних святкових заходів на площі Свободи також не передбачається.