Чи встановлять головну ялинку Харкова, розповіли у міськраді

У Харківській міській раді розповіли, чи цього року встановлюватимуть ялинку на площі Свободи.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу Харківської міськради, традиційну новорічну ялинку на майдані Свободи, яка щороку прикрашає центр міста, цього року не будуть встановлювати.
Жодних святкових заходів на площі Свободи також не передбачається.
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