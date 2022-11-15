15.11.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

У деокупованому Ізюмі з'явився новий пункт медичної допомоги від уряду Польщі

Ізюм, який понад пів року потерпав від російської окупації, поступово відновлюється.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що нещодавно у місті з'явився новий пункт базування екстреної медичної допомоги. Модульну конструкцію для його розміщення надав уряд Польщі. Мобільна споруда оснащена всім необхідним для комфортної роботи медиків. За словами заступника міністра охорони здоров'я Богдана Боруховського, це вже другий подібний модульний пункт, який запрацював в Україні.

«”Екстренка” – наші герої, які першими приїздять на виклики і які залишаються на робочих місцях попри окупацію, обстріли та небезпеку. Тому ми маємо забезпечити їх максимально комфортними умовами, навіть для тимчасового базування. Такі мобільні пункти – це ще один крок до забезпечення медичною допомогою кожного, хто її потребує», – розповів Богдан Боруховський під час відкриття мобільного пункту спільно з віцеспікером сейму Польщі Малгожатою Госевською.

Завдяки співпраці з польським урядом найближчим часом в деокупованих регіонах з'являться ще 10 модульних пунктів. Частина з них використовуватимуться як пункти базування екстреної медичної допомоги. Ще частина буде розміщена у віддалених населених пунктах як фельдшерсько-акушерські пункти.

«Завдяки подібним модульним спорудам ми значно наближаємо медичну допомогу до населення у віддалених регіонах, де окупанти зруйнували вщент медичну інфраструктуру. Встановлення подібних модульних конструкцій – найкраще і найшвидше рішення на період, поки відбудовуватиметься повноцінний медичний заклад на місці зруйнованого. Також у звільненому від росіян Ізюмі вже понад місяць працює польовий шпиталь, який надає медичну допомогу українцям, оскільки медична інфраструктура в регіоні зазнала значних руйнувань», – додав заступник міністра охорони здоров'я.

Він також нагадав, що російські терористи вже пошкодили 958 об'єктів медзакладів та ще 144 зруйнували вщент.

Нагадаємо, фахівці відновили електропостачання в селі Золочівської громади.