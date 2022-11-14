14.11.2022 20:00 Віталій Хінєвіч

Фахівці відновили електропостачання в селі Золочівської громади

На Харківщині продовжують відновлювати електропостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Повідомляється, що фахівці відновили електропостачання в селі Світличне Богодухівського району. Через пошкодження внаслідок обстрілів у населеному пункті понад два місяці не було світла.

"Щоб відновити електропостачання, потрібно було відремонтувати понад 2 км високовольтної лінії 10 кВ - це близько 40 прольотів", - зазначили в Золочівському РЕМ.

Заживити село після ремонту вдалося не з першого разу, адже ситуація залишалася напруженою через постійні обстріли.

"Нам не дозволяли виїжджати на місце близько тижня чи навіть двох. Задля безпеки наших працівників ми працюємо тільки з дозволу саперів і військових", - підкреслили в обленерго.

Наразі фахівці Золочівського РЕМ завершують відновлювальні роботи у с. Світличне, а також працюють над поверненням світла до сел Турове та Макарове.