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14.11.2022  20:00   Віталій Хінєвіч

Фахівці відновили електропостачання в селі Золочівської громади

На Харківщині продовжують відновлювати електропостачання.

Світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Повідомляється, що фахівці відновили електропостачання в селі Світличне Богодухівського району. Через пошкодження внаслідок обстрілів у населеному пункті понад два місяці не було світла.
 
"Щоб відновити електропостачання, потрібно було відремонтувати понад 2 км високовольтної лінії 10 кВ - це близько 40 прольотів", - зазначили в Золочівському РЕМ.  
 
Заживити село після ремонту вдалося не з першого разу, адже ситуація залишалася напруженою через постійні обстріли. 
 
"Нам не дозволяли виїжджати на місце близько тижня чи навіть двох. Задля безпеки наших працівників ми працюємо тільки з дозволу саперів і військових", - підкреслили в обленерго.
 
Наразі фахівці Золочівського РЕМ завершують відновлювальні роботи у с. Світличне, а також працюють над поверненням світла до сел Турове та Макарове.
 
Нагадаємо, у Козачій Лопані відкрилась громадська пральня.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкх, харьков
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