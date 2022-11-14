14.11.2022 19:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області здійснили ексгумацію жертв окупантів

Правоохоронці виявили тіла цивільних осіб.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 14 листопада в селищі міського типу Куп’янськ-Вузловий правоохоронці ексгумували тіло 45-річного чоловіка. За попередніми даними, чоловіка катували російські солдати під час окупації населеного пункту. На тілі загиблого виявлено дві колото-різані рани на спині.

Також у цьому ж населеному пункті ексгумували тіло 37-річного чоловіка, який загинув від обстрілу окупантами.

У місті Куп’янськ прокурори також встановили жертв ворожих ракетних ударів: 70-річного чоловіка та жінку 40 років. Їх тіла ексгумовано.

Правоохоронці порушили кримінальну справу відповідно до частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Наразі чотири трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз.

Нагадаємо, у Харківській області підірвалися люди, які косили траву.