14.11.2022 19:30 Віталій Хінєвіч
У Харківській області здійснили ексгумацію жертв окупантів
Правоохоронці виявили тіла цивільних осіб.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Повідомляється, що 14 листопада в селищі міського типу Куп’янськ-Вузловий правоохоронці ексгумували тіло 45-річного чоловіка. За попередніми даними, чоловіка катували російські солдати під час окупації населеного пункту. На тілі загиблого виявлено дві колото-різані рани на спині.
Також у цьому ж населеному пункті ексгумували тіло 37-річного чоловіка, який загинув від обстрілу окупантами.
У місті Куп’янськ прокурори також встановили жертв ворожих ракетних ударів: 70-річного чоловіка та жінку 40 років. Їх тіла ексгумовано.
Правоохоронці порушили кримінальну справу відповідно до частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
Наразі чотири трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз.
Нагадаємо, у Харківській області підірвалися
люди, які косили траву.
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