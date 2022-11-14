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14.11.2022  19:15   Віталій Хінєвіч

Медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області

Фахівці провели аналіз захворюваності у Харківській області.

медики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
Повідомляється, що за результатами щотижневого аналізу (07.11.2022 – 13.11.2022) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 1888 осіб, з них  645 (34,2%) дітей віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність знизилась на 11,4% за рахунок зниження захворюваності як серед дорослих на 19,2% так і серед дітей на 11,4%.
 
Показник захворюваності становить 72,11 на 100 тис. населення та не перевищує показник епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню. Показник захворюваності за тиждень менше  минулорічного (за 45-й тиждень) у 7,1 рази. 
 
Госпіталізовано 164 особи проти 189 на минулому тижні, що становить 8,7% від захворілих. З числа госпіталізованих 43 (13,8%) дитини. У порівнянні з попереднім тижнем відбулось зниження числа госпіталізованих на 13,2%, за рахунок дорослих на 25,8%. При цьому, число госпіталізованих дітей зросло на 65,4%.
 
Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 176,40 на 100 тис. населення, найнижчий – у Харківському (66,14 на 100 тис. населення).
 
Станом на 14.11.2022 проти грипу щеплено 75 осіб, з них 36 – з груп ризику (у т.ч. 10 медичних працівників та 4 дитини).
 
Методом ПЛР обстежено 283 особи, з них у 83 (29,3%) виявлено вірус SARS-CoV-2. При проведенні вірусологічного моніторингу у 3-х осіб виявлено РС-вірус. Циркуляції вірусів грипу не зареєстровано.
 
Нагадаємо, у Харківській області підірвалися люди, які косили траву.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков. медицина
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