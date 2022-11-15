    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові горіла автоцистерна з паливом
15.11.2022  15:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові горіла автоцистерна з паливом

Пожежа сталася у Основ'янському районі.

Пожежа
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що 15 листопада о 7:17 рятувальники отримали інформацію про спалах по провулку Роз’їздному.
 
По прибуттю на місце виклику було встановлено, що відбувається горіння автомобіля «МАЗ», одночасно з цим з цистерни витікає пальне. Загальна площа пожежі складала близько 25 кв.м.
 
Внаслідок пожежі водій автоцистерни отримав опіки рук та обличчя. Його доправили до лікарні.
 
На ліквідацію пожежі знадобилося понад годину, причину події встановлюють.
 
Нагадаємо, у Харківській області підірвалися люди, які косили траву.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  пожар, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.11 Надзвичайні події Харків на ранок 15 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС 14.11 Надзвичайні події Харків на ранок 14 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС 13.11 Надзвичайні події Харків на ранок 13 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 