15.11.2022 15:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові горіла автоцистерна з паливом

Пожежа сталася у Основ'янському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що 15 листопада о 7:17 рятувальники отримали інформацію про спалах по провулку Роз’їздному.

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що відбувається горіння автомобіля «МАЗ», одночасно з цим з цистерни витікає пальне. Загальна площа пожежі складала близько 25 кв.м.

Внаслідок пожежі водій автоцистерни отримав опіки рук та обличчя. Його доправили до лікарні.

На ліквідацію пожежі знадобилося понад годину, причину події встановлюють.

Нагадаємо, у Харківській області підірвалися люди, які косили траву.