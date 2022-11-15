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15.11.2022  15:55   Віталій Хінєвіч

У Need for Speed звучатимуть пісні українських виконавців

Українські саундтреки звучатимуть у новій версії гри Need for Speed.

Need for Speed
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що в комп'ютерній грі-симуляторі вуличних перегонів відтворюватимуться треки українських виконавців, таких як: Kalush, Alyona Alyona, Grebz та Alina Pash.
 
Офіційним саундтреком Need for Speed Unbound є пісня Shittin Me американського репера A$AP Rocky. Всього ж у грі буде 70 пісень з 25 країн світу. Серед них зірки зі світовим ім'ям: Charli XCX, Tommy Cash, SCH, Lous and the Yakuza, The Synaptik.
 
Від українських виконавців будуть такі пісні: Kalush feat. Alyona Alyona – Гори (Gory), Grebz – Несправедливо, Alina Pash – Воїн.
 
Нова версія гри Need for Speed Unbound вийде 2 грудня 2022 року.
 
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Источник:   Суспільне
 Тэги:  need for speed, игра
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