15.11.2022 15:55 Віталій Хінєвіч

У Need for Speed звучатимуть пісні українських виконавців

Українські саундтреки звучатимуть у новій версії гри Need for Speed.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що в комп'ютерній грі-симуляторі вуличних перегонів відтворюватимуться треки українських виконавців, таких як: Kalush, Alyona Alyona, Grebz та Alina Pash.

Офіційним саундтреком Need for Speed Unbound є пісня Shittin Me американського репера A$AP Rocky. Всього ж у грі буде 70 пісень з 25 країн світу. Серед них зірки зі світовим ім'ям: Charli XCX, Tommy Cash, SCH, Lous and the Yakuza, The Synaptik.

Від українських виконавців будуть такі пісні: Kalush feat. Alyona Alyona – Гори (Gory), Grebz – Несправедливо, Alina Pash – Воїн.

Нова версія гри Need for Speed Unbound вийде 2 грудня 2022 року.

