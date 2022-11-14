Нова пошта відкрила відділення в Познані та Жешуві

Відтепер українці в Познані та Жешуві можуть користуватися швидкою доставкою між Україною та Польщею.
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Постарайтеся провести день якнайдалі від дому. Будь-які види відпочинку на природі або в новому місці будуть як ніколи актуальні.
Хмарна погода протримається у Харкові весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів.
14 листопада можна назвати днем «медичних» свят – сьогодні відзначаються Всесвітній день боротьби з діабетом та Міжнародний день логопеда.
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