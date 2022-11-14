14.11.2022 17:50 Віталій Хінєвіч

Нова пошта відкрила відділення в Познані та Жешуві

Відтепер українці в Познані та Жешуві можуть користуватися швидкою доставкою між Україною та Польщею.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову пошту.

Повідомляється, що Нова пошта вже відкрила вісім відділень у Польщі. У відділеннях Nova Post доступні послуги пакування, відправлення в Україну та отримання посилок із України до 30 кг.

Для зручності клієнтів встановлені примірочні, столи для огляду відправлень та бокси для сортування сміття.

Адреси нових відділень:

Познань: Garbary 95, 61-866, цифрова адреса 60/1

Жешув: aleja Józefa Piłsudskiego 34, 35-001, цифрова адреса 35/1.

Термін доставки від 5 днів.

Оплатити посилку може тільки відправник - готівкою, карткою або через безконтактний розрахунок: ApplePay чи GooglePay.

Адреси та графік роботи відділень Nova Post у інших містах Польщі за посиланням

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