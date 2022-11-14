14.11.2022 17:25 Віталій Хінєвіч

Жінка вбила чоловіка в Харківській області

У Чугуївському районі стався злочин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 11 листопада у селі Кочеток Чугуївського району співмешканці розпивали алкогольні напої. Між чоловіком та 61-річною жінкою стався конфлікт. Зловмисниця схопила ніж і завдала 42-річному чоловікові поранення у грудях. Внаслідок чого він помер.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група Чугуївського районного управління поліції. Під час огляду поліцейські вилучили знаряддя злочину.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Жінка затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, у Харківській області підірвалася автовежа енергетиків.