14.11.2022 17:25 Віталій Хінєвіч
Жінка вбила чоловіка в Харківській області
У Чугуївському районі стався злочин.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що 11 листопада у селі Кочеток Чугуївського району співмешканці розпивали алкогольні напої. Між чоловіком та 61-річною жінкою стався конфлікт. Зловмисниця схопила ніж і завдала 42-річному чоловікові поранення у грудях. Внаслідок чого він помер.
На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група Чугуївського районного управління поліції. Під час огляду поліцейські вилучили знаряддя злочину.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Жінка затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Нагадаємо, у Харківській області підірвалася
автовежа енергетиків.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0