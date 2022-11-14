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14.11.2022  17:25   Віталій Хінєвіч

Жінка вбила чоловіка в Харківській області

У Чугуївському районі стався злочин.

вбивство в Харківській області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 11 листопада у селі Кочеток Чугуївського району співмешканці розпивали алкогольні напої. Між чоловіком та 61-річною жінкою стався конфлікт. Зловмисниця схопила ніж і завдала 42-річному чоловікові поранення у грудях. Внаслідок чого він помер.
 
На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група Чугуївського  районного управління поліції. Під час огляду поліцейські вилучили знаряддя злочину.
 
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років  позбавлення волі.
 
Жінка затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
 
Нагадаємо, у Харківській області підірвалася автовежа енергетиків.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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