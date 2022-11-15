15.11.2022 15:57 Євген Клочко

Як відзначають Хелловін в Україні

Що ж ми знаємо про страшне й веселе свято Хелловіна, яке є одним із найдавніших кельтських фестивалів, що відзначалося саме 31 жовтня.

Як ми вже могли неодноразово спостерігати, кожен рік має свою міфологію, пов'язану з цим святом, свої особливості, легенди та звичаї. У багатьох із них уже й зовсім багато років склалися стійкі традиції. Сьогодні ми постараємося ближче познайомитися з одним із них, який цього року здобув свою нову назву — Хелловін.

Особливості свята

Кельтське свято Хелловін налічує не одну тисячу років своєї історії та має численні місцеві традиції й особливості. Наші пращури вважали його одним із найважливіших свят і вірили, що саме в цей час сили добра і зла сходяться в останній битві, бажаючи взяти гору один над одним та занурити

світ у темряву.

На сьогодні відомо, що кельти святкували Хелловін приблизно в IV столітті до н. е., а в Західній Європі він відомий із XIII століття, коли його почали відзначати в англійському графстві Йоркшир.

Тоді він називався Halloween і був не менш галасливим, ніж у нас. Значної ​​популярності свято набуло у всій Західній Європі. Особливо воно прижилося в Англії, де в цей день варили варення, яке потім розвозилося по домівках і роздавалося нужденним.

Наприкінці XIII століття територію Англії та її колоній, включно з Ірландією, спіткали страшні епідемії чуми, що занапастили сотні тисяч людей. Люди почали вмирати, а міське населення масово втікати до сільської місцевості. Це сталося в листопаді 1348 року, саме в католицький Хелловін. У листопаді Хелловін є днем ​​поминання всіх тих, хто помер у цей період, і саме такі люди вважаються його героями та святими. Ось чому він дістав другу назву — Святий Листопад.

З настанням темряви на вулицях запалювалися вогні, люди влаштовували масові гуляння й колективні молитви. Були поширені розіграші та обряди з їжею. Священники в цей день читали молитви, а також влаштовували спеціальні ходи для відлякування злих духів. У Європі свято відзначають інакше, ніж в Україні. Ви можете подивитися закордонні букмекерські контори , які пропонують унікальні умови на різні свята, включно з Хелловіном. Маєте можливість відчути їх та скористатися ними, отримавши справді вигідні умови для гри.

Як святкують в Україні

В Україні в різних містах свої особливості святкування Хелловіна. Наприклад, у Києві цікаві відчуття можна пережити на Лисій горі. Свого часу тут стратили державних злочинців, що зрештою позначилося на енергетиці місця. З цієї причини тут уночі у свято не горять вогні, і якщо ви шукаєте

гострих відчуттів, на Хелловін не раз помічали шабаші відьом та чортів. Тому тут особливе місце зі своєю атмосферою. Тепер ви знаєте, де треба відзначати це незвичайне свято, щоби дістати неповторних миттєвостей та не забути самобутність святкування Хелловіна.

Також свої традиції та особливості у Львові. Наприклад, є місто Підгірці, де розташована архітектурна пам'ятка епохи Відродження, розкішний Підгорецький замок. Ця будівля зберігає в собі безліч таємниць і загадок. Святкуючи Хелловін в Україні, перебуваючи у Львові, ви можете опинитися навіть на Личаківському цвинтарі.

Як видно, Хелловін в Україні святкують, і роблять це досить цікаво, зі своїми особливостями та традиціями. Ви можете стати частиною великої спільноти, яка відзначає Святий Листопад різними цікавими способами.