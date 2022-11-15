На Харківщині після обстрілу горіли склади з зерном

Протягом минулої доби ворог продовжив тероризувати обстрілами мирне населення міст і сіл, розташованих поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, під ворожі обстріли попали населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.
У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілів пошкоджено кілька приватних домоволодінь.
У с. Болдирівка Куп'янського району через обстріли горіли склади з зерном.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 14 по 15 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.
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