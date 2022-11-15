15.11.2022 08:17 Рита Парфенова

Харків на ранок 15 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 14 по 15 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 14 листопада.

Так, у понедялок, 14 листопала, о 20:14 оперативні підрозділи 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на гасіння пожежі, спричиненої обстрілом з боку ворога. Снаряд влучив у сільськогосподарський об’єкт на території Куп’янського району, де горіла пшениця та насіння соняшника на загальній площі 150 кв.м. Рятувальники о 21:00 локалізували вогонь та о 21:40 повністю ліквідували його.



Також о 12:22 рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїздили на перевірку на місце ворожого обстрілу одного з населених пунктів Вовчанської громади. Зафіксовані значні руйнування приватних домоволодінь. Пожеж не виявлено.



Загалом за добу з 14 по 15 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинені ворожими обстрілами;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 141 вибухонебезпечний предмет.



Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та села Коротич Харківського району рятувальники доставили 28,5 тонн питної і технічної води.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 13 по 14 листопада зафіксовані дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.