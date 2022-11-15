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15.11.2022  08:44   

Під Харковом на мінах підірвалися залізничники та енергетики

Два випадки травмування внаслідок вібуху міни сталися в понеділок, 14 листопада, на території Харковської області.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.
 
14 листопада біля залізничної станції Цупівка на території Дергачівської громади Харківського району на міні підірвалися 3 працівники залізниці. Вони госпіталізовані з пораненнями, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
 
Крім того, в районі села Безруки близько 15:00 на міні підірвалося авто "Харківобленерго". В автовишці було 5 енергетиків, які їхали на відновлювальні роботи високовольтної лінії. Поранення зазнав 41-річний електромонтер. Його стан середній. Інші отримали легкі тілесні ушкодження (подряпини).
 
Нагадаємо, на Харківщині підірвалися на мінах двоє чоловіків.
Тэги:  мина, харьков, агресия россии
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