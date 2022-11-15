15.11.2022 08:44

Під Харковом на мінах підірвалися залізничники та енергетики

Два випадки травмування внаслідок вібуху міни сталися в понеділок, 14 листопада, на території Харковської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

14 листопада біля залізничної станції Цупівка на території Дергачівської громади Харківського району на міні підірвалися 3 працівники залізниці. Вони госпіталізовані з пораненнями, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Крім того, в районі села Безруки близько 15:00 на міні підірвалося авто "Харківобленерго". В автовишці було 5 енергетиків, які їхали на відновлювальні роботи високовольтної лінії. Поранення зазнав 41-річний електромонтер. Його стан середній. Інші отримали легкі тілесні ушкодження (подряпини).

Нагадаємо, на Харківщині підірвалися на мінах двоє чоловіків.