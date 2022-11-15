Ворог обстріляв 14 населених пунктів Харківщини (відео)

Протягом доби з 14 по 15 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку окупанти били з артилерії різних типів в районах населених пунктів:
На Куп’янському та Лиманському напрямках обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії проводилися в районах населених пунктів:
Раніше повідомлялося, що від ударів російських окупантів постраждало місто Харків та населені пункти Харківської області.
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