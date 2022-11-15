15.11.2022 08:53 Рита Парфенова

Ворог обстріляв 14 населених пунктів Харківщини (відео)

Протягом доби з 14 по 15 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку окупанти били з артилерії різних типів в районах населених пунктів:

Глибоке,

Огірцеве,

Охрімівка,

Різникове,

Стариця,

Стрілеча,

Тернова.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії проводилися в районах населених пунктів:

Дворічна,

Загризове,

Кислівка,

Колодязне,

Копанки,

Котлярівка,

Табаївка.

Раніше повідомлялося, що від ударів російських окупантів постраждало місто Харків та населені пункти Харківської області.