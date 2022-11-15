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15.11.2022  08:53   Рита Парфенова

Ворог обстріляв 14 населених пунктів Харківщини (відео)

Протягом доби з 14 по 15 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку окупанти били з артилерії різних типів в районах населених пунктів:

  • Глибоке,
  • Огірцеве,
  • Охрімівка,
  • Різникове,
  • Стариця,
  • Стрілеча,
  • Тернова.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії проводилися в районах населених пунктів:

  • Дворічна,
  • Загризове,
  • Кислівка,
  • Колодязне,
  • Копанки,
  • Котлярівка,
  • Табаївка.

Раніше повідомлялося, що від ударів російських окупантів постраждало місто Харків та населені пункти Харківської області.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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