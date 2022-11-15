15.11.2022 08:00 Рита Парфенова

Відключення електроенергії у Харкові 15 листопада: подробиці

У вівторок, 15 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

«15 листопада з 5:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях», – йдеться у повіломленні.

За словами постачальника енергії, знестремення інших областей України не передбачається.



Нагадаємо, Харківобленерго представило графік погодинних відключень світла з 14 листопада. Відключення електроенергії можуть тривати до 4 годин.