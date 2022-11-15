15.11.2022 07:30 Рита Парфенова

15 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

15 листопада відзначається Всесвітній день рециклінгу (або вторинної переробки), який має на меті привернути увагу до збереження чистої атмосфери.





Свою історію свято веде з 1997 року, коли жителі США вперше відзначили America Recycles Day (можна перекласти як День, коли Америка переробляє відходи). Згодом це свято поширилося і на інші країни. Окремо зібрані відходи – це сміття, а вторинне сировину, з якого можна зробити необхідні товари без додаткового навантаження на довкілля. "Сміття потрібно грамотно утилізувати, а ще краще - переробляти, даючи вже використаній сировині друге життя", - вважають екологи. Насамперед, на їхню думку, вихід із критичної ситуації потрібно шукати на рівні держав. Це може бути створення певної стратегії роботи з відходами, переведення виробничих потужностей на маловідходні технології та інші способи, які дозволять інтенсивніше переробляти відходи або знижувати їхню кількість.

Прикмети дня

15 листопада відзначається день пам'яті святих Акіндіна та Пігасія. У народі казали: «Акіндин розпалює овину, Пегасій сонце гасить» — світловий день ставав коротшим.



Якщо на Акіндіна небо заплаче, то за дощем і зима прийде. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.



Ясний або малохмарний день обіцяє швидкий прихід холодів. А якщо дороги розвезло, то морози прийдуть лише у грудні.



Цей день вдалий для покупки речей та одягу.

Також цього дня

В 1415 під тиском великого князя литовського Вітовта стався поділ Російської церкви на митрополії Московську і Київську. На чолі першої залишився митрополит Фотій, грек за походженням, присланий константинопольським патріархом до Москви в 1409, а в сан митрополита київського (південно-західних областей) Собором у Новогородку (нині місто Новогрудок у Гродненській області Білорусії) був присвячений боллакину Григорію ). Рішення про відокремлення аргументувалося небажанням підкорятися «царям грецьким» – за збереження вірності константинопольському патріарху, та нехтуванням Фотія справами південного заходу. Втім, поділ церков не став остаточним: у 1419 році після смерті Григорія (або віддалення його з посади – літописи не дають точної відповіді) Вітовт погодився, щоб Фотій знову прийняв під свою опіку південно-західні єпархії.



1492 – Христофор Колумб у своєму щоденнику вперше описав тютюн, який вживали індіанці.



1887 – Карл Гесснер отримав патент на винайдену ним цинкову батарейку.



1904 – американець Кінг Кемп Жіллетт запатентував бритву зі змінними лезами. З тих давніх-давен останні практично не змінилися, тільки потроїлися (це щоб якщо голитися - то вже надовго) і обросли захисними механізмами (це щоб при найжорсткішому зіскоблювання щетини не перерізати горло).



1933 – запуск першої доменної печі Запорізького металургійного заводу.



1945 – народилася Анне-Фрід (Фріда) Лінгстад-Фредріксон-Андерсон, почесний член першої шведської сім'ї, яка гордо звалася «ABBA».



1967 – народився Франсуа Озон, французький режисер («8 жінок», «Басейн», «Прелюдія», «Краплі дощу на розпечених скелях»).



1971 – фірма Intel випустила свій перший мікропроцесор – модель 4004.



2001 – у Сумах закінчила роботу російсько-українська комісія з делімітації сухопутного кордону між державами.

Іменини відзначають:

Альберт, Ганна, Домініка, Іван, Леопольд, Костянтин.