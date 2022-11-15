Військові рф завдали поранення трьом мешканцям Харківщини

За добу з 14 по 15 листопада поранення отримали троє цивільних жителів Харківської області.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
«За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі поранення отримали 2 жінки 66 та 62 років та чоловік 50 років», – розповів він.
Також нагадаємо, що два випадки травмування внаслідок вібуху міни сталися в понеділок, 14 листопада, на території Харковської області. Загалом госпіталізовано чотирьох постраждалих
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