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15.11.2022  09:54   Рита Парфенова

Військові рф завдали поранення трьом мешканцям Харківщини

За добу з 14 по 15 листопада поранення отримали троє цивільних жителів Харківської області.

скорая помощь

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі поранення отримали 2 жінки 66 та 62 років та чоловік 50 років», – розповів він.

Також нагадаємо, що два випадки травмування внаслідок вібуху міни сталися в понеділок, 14 листопада, на території Харковської області. Загалом госпіталізовано чотирьох постраждалих

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, агрессия россии
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