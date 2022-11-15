15.11.2022 10:06 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 15 листопада

У період з 12 по 14 листопада офіційно зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 41 випадок зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 009 осіб. Одужало 306 152 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1619 осіб. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли двоє людей.

Діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Ізюмському районі: діагноз підтвердився у 10 осіб. 9 осіб захворіли у Лозівському, 7 – в Харківському районі (із них 7 - мешканці міста Харкова). По 6 позитивних результатів зареєстровано Богодухівському та Чугуївському, 3 - у Красноградському районах області.

Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області.