    
Главная Новини Харкова Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 15 листопада
15.11.2022  10:06   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 15 листопада

У період з 12 по 14 листопада офіційно зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 41 випадок зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 009 осіб. Одужало 306 152 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1619 осіб. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли двоє людей.

Діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Ізюмському районі: діагноз підтвердився у 10 осіб. 9 осіб захворіли у Лозівському, 7 – в Харківському районі (із них 7 - мешканці міста Харкова). По 6 позитивних результатів зареєстровано Богодухівському та Чугуївському, 3 - у Красноградському районах області.

Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.11 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 12 листопада 11.11 Надзвичайні події Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 11 листопада 10.11 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 10 листопада
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 