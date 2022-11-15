15.11.2022 10:23 Рита Парфенова

Під час окупації Харківщини двоє комунальників будували кар'єру

Двоє колаборантів з м. Ізюм очолили комунальне підприємство при окупантах.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.



За даними слідства, 54-річний мешканець м. Ізюм, який до окупації обіймав посаду інженера з безпеки руху КП «Благоустрій міста Ізюма», вирішив працювати на ворогів. Так, наприкінці березня за пропозицією окупантів він отримав «підвищення» по кар’єрній сходинці та став директором вказаного підприємтсва.



Працюючи на благо РФ, він організовував роботу вказаного підприємства, проводив наради, надавав працівникам вказівки щодо їх діяльності, брав участь у нарадах під керівництвом окупаційної влади м. Ізюм, приймав на роботу працівників, організовував видачу заробітної плати у російських рублях.



Його колега – 62-річний мешканець м. Ізюма – до початку війни був начальником дільниці зазначеного комунального підприємства. Але при окупантах колаборант добровільно погодився стати «заместителем директора». Періодично він навіть виконував функції «исполняющего обязанности директора коммунального предприятия», коли призначений окупантами очільник перебував на лікарняному.



За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури обом чоловікам повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).



Правоохоронці затримали двох колаборантів в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Нгадаємо, в Ізюмі слідчі закінчили слідство щодо колаборанта-«міліціонера» та повідомили про підозру колаборантці-«ветеринару».