    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Військові рф вдарили ракетами по населеним пунктам Харківської області: є постраждалі та пожежі
17.11.2022  12:54   Рита Парфенова

Військові рф вдарили ракетами по населеним пунктам Харківської області: є постраждалі та пожежі

Вранці 17 листопада ворог декілька разів здійснив ракетний обстріл східної частини Харківської області.

ракетний удар

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, вранці 17 листопада окупанти завдали ще 4 ракетних удари по об’єкту критичної інфраструктури в Ізюмському районі.

Рятувальні підрозділи та газовики продовжують ліквідовувати наслідки ракетних ударів. Є загорання та пошкодження. На жаль, постраждали 3 працівників, медики надають всю необхідну допомогу.

Щодо наслідків інформація уточнюється.

Крім того, енергетики ліквідовують наслідки попередніх ударів росіян. На зараз в області близько 20 тисяч абонентів залишаються без світла, це частина Ізюмського та Куп’янського районів. Відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, вранці 17 листопада російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі.
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.11 Надзвичайні події Фото наслідків ракетних ударів окупантів по Харківщині 17 листопада 17.11 Надзвичайні події Ракетний обстріл Харківщині вранці 17 листопада: подробиці 17.11 Влада Харків’ян попередили про можливі ракетні удари
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 