17.11.2022 12:54 Рита Парфенова

Військові рф вдарили ракетами по населеним пунктам Харківської області: є постраждалі та пожежі

Вранці 17 листопада ворог декілька разів здійснив ракетний обстріл східної частини Харківської області.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, вранці 17 листопада окупанти завдали ще 4 ракетних удари по об’єкту критичної інфраструктури в Ізюмському районі.

Рятувальні підрозділи та газовики продовжують ліквідовувати наслідки ракетних ударів. Є загорання та пошкодження. На жаль, постраждали 3 працівників, медики надають всю необхідну допомогу.



Щодо наслідків інформація уточнюється.



Крім того, енергетики ліквідовують наслідки попередніх ударів росіян. На зараз в області близько 20 тисяч абонентів залишаються без світла, це частина Ізюмського та Куп’янського районів. Відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, вранці 17 листопада російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі.