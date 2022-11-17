17.11.2022 13:34 Рита Парфенова

Ворог обстріляв газовидобувну інфраструктуру на сході України - заява Нафтогаза

Вранці 17 листопада військові рф здійснили масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ «Укргазвидобування» на сході України.

Факт обстрілу масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ «Укргазвидобування» підтвердив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов, передає РЕДПОСТ.



«Наразі відомо про декілька зруйнованих об’єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеню. Спеціалісти Укргазвидобування оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація щодо постраждалих», - повідомив Олексій Чернишов.



Державна служба з надзвичайних ситуацій вже ліквідувала пожежу, що виникла внаслідок обстрілу.

Нагадаємо, вранці 17 листопада ворог декілька разів здійснив ракетний обстріл східної частини Харківської області.