    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Медики врятували життя харків'янці
20.12.2022  13:40   Віталій Хінєвіч

Медики врятували життя харків'янці

Бригада медиків швидкої допомоги провела реанімаційні заходи.

Харківські медики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
Повідомляється, що завдяки проведенню бригадою медиків швидкої допомоги № 815 у складі фельдшера Дмитра Штофеля, фельдшера Нікіти Виборнова та водія Володимира Білова, успішних реанімаційних заходів, було врятовано життя.
 
Стан здоров‘я 82-річної харків‘янки різко погіршився внаслідок гострого порушення мозкового кровообігу. Під час здійснення шпиталізаціі, сталась клінічна смерть. 
 
Не втрачаючи ні секунди, медики розпочала проводити реанімаційні заходи, які закінчились відновленням серцево-легеневої діяльності у хворої. 
 
Нагадаємо, у Харківській області знайшли жінку в безпорадному стані.
 
Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  происшествие, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.12 Надзвичайні події У Харківській області знайшли жінку в безпорадному стані 15.12 Надзвичайні події Дівчинка з Харкова вирушила пішки до іншого міста на пошуки батька 12.12 Надзвичайні події В Україні зросла кількість пожеж через неправильне користування газовими пальниками
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 