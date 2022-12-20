20.12.2022 13:40 Віталій Хінєвіч

Медики врятували життя харків'янці

Бригада медиків швидкої допомоги провела реанімаційні заходи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Повідомляється, що завдяки проведенню бригадою медиків швидкої допомоги № 815 у складі фельдшера Дмитра Штофеля, фельдшера Нікіти Виборнова та водія Володимира Білова, успішних реанімаційних заходів, було врятовано життя.

Стан здоров‘я 82-річної харків‘янки різко погіршився внаслідок гострого порушення мозкового кровообігу. Під час здійснення шпиталізаціі, сталась клінічна смерть.

Не втрачаючи ні секунди, медики розпочала проводити реанімаційні заходи, які закінчились відновленням серцево-легеневої діяльності у хворої.