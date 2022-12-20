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20.12.2022  13:15   Віталій Хінєвіч

В Укренерго повідомили про ситуацію в енергосистемі

Станом на ранок 20 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

Укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Повідомляється, що обстріли БПЛА об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та місті Києві. 
 
У столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури. 
 
"Очікується, що сьогодні вдасться включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів. Ремонтні бригади "Укренерго", генерації та операторів систем розподілу докладають всіх зусиль для того, щоб покращити енергопостачання",- зазначили в Укренерго.
 
Нагадаємо, графік відключення світла представили в «Харківобленерго».
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх, отключение света
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