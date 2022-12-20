20.12.2022 13:15 Віталій Хінєвіч

В Укренерго повідомили про ситуацію в енергосистемі

Станом на ранок 20 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Повідомляється, що обстріли БПЛА об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та місті Києві.

У столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури.

"Очікується, що сьогодні вдасться включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів. Ремонтні бригади "Укренерго", генерації та операторів систем розподілу докладають всіх зусиль для того, щоб покращити енергопостачання",- зазначили в Укренерго.