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20.12.2022  12:50   Віталій Хінєвіч

Незаконну вирубку дерев виявили у Харківській області

Слідчі повідомили про підозру у скоєнні одразу двох злочинів мешканцю селища Солоницівка Харківського району.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що поліцейські викрили чоловіка у незаконній порубці дерев на суму понад 29 тисяч гривень. Під час проведення першочергових слідчих дій зловмисник поводився неадекватно, накинувся на представника лісової науково-дослідної станції та спричинив йому тілесні ушкодження.
 
10 квітня минулого року 26-річний порушник у лісових насадженнях Дергачівського лісництва за допомогою бензопили спиляв 13 сухостійних дерев породи дуб і клен, розпиляв на колоди та завантажив до автомобіля «УАЗ». Під час перевезення незаконно зрубаної деревини поблизу села Куряжанка чоловік був зупинений співробітниками відділу поліції № 3 ХРУП № 3 та майстрами лісу. 
Зловмисник грубо порушував громадський порядок, висловлював погрози підпалити автомобіль з деревиною, яку він перевозив,  з метою недопущення його огляду слідчими. 
 
Порушник накинувся на 34-річного представника лісової науково-дослідної станції, висловлювався нецензурною лайкою у його адресу та декілька разів розпилив у обличчя вміст газового балончика. На прохання припинити свої дії, чоловік не реагував, лаявся, погрожував фізичною розправою та висловлював погрози вбивством представника державного підприємства. Внаслідок події потерпілий отримав опіки очей, обличчя, шиї, дихальних шляхів.
 
19 грудня слідчі відділу поліції № 3 ХРУП № 3 під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За санкцією статей йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
 
Нагадаємо, у Харківській області знайшли жінку в безпорадному стані.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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